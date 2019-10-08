Скорость движения на загруженных дорогах проконтролируют камеры

На региональных трассах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу, установят камеры слежения за скоростью.

В первую очередь они появятся на наиболее загруженных региональных дорогах – Выборгском шоссе, «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», Колтушском шоссе, Дороге жизни и «Зуево – Новая Ладога».

В Сертолово монтируют табло обратной связи с водителями, на котором будет высвечиваться скорость движения проезжающей машины.

Кроме того, для снижения аварийности на протяжении почти двух километров трассы «Парголово – Огоньки» в черте Сертолово установлены 647 сигнальных столбиков.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца этого года во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах планируется обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением.