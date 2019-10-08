Скорость движения на загруженных дорогах проконтролируют камеры
На региональных трассах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу, установят камеры слежения за скоростью.
В первую очередь они появятся на наиболее загруженных региональных дорогах – Выборгском шоссе, «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», Колтушском шоссе, Дороге жизни и «Зуево – Новая Ладога».
В Сертолово монтируют табло обратной связи с водителями, на котором будет высвечиваться скорость движения проезжающей машины.
Кроме того, для снижения аварийности на протяжении почти двух километров трассы «Парголово – Огоньки» в черте Сертолово установлены 647 сигнальных столбиков.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца этого года во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах планируется обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением.