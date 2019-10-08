В микрорайоне Южный открылся детский сад на 80 мест

Сегодня, 8 октября, на улице доктора Сотникова, 35 в микрорайоне Южный состоялось открытие детского сада с ясельной группой на 80 мест.

Районная администрация выкупила детский сад у компании-застройщика за 99, 5 млн рублей.

В дошкольном учреждении оборудованы спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет и пищеблок. Территория детсада с современными детскими площадками примыкает к лесу.

– Это первый шаг в этом году по вопросу детских садов в городе Всеволожске, следующий этап – открытие большого детского сада на 220 мест на Торговом проспекте, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который одним из первых приехал посмотреть сданный объект.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА