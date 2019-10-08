Всеволожский район внедряет новую систему обращения с отходами

Отныне за вывоз мусора во Всеволожском районе отвечает единый оператор. С первого октября ответственность за бесперебойную работу с отходами возложена на АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области».

Ранее к новой системе перешли Приозерский, Выборгский и Лужский районы. Цель нововведения – обеспечить до 2030 года переход на раздельный сбор мусора и ввести жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию. В перспективе планируется запретить захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.

– Переход на новую систему идет спокойно, – говорит начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов. – Надо отметить, что ситуацию усложняет близость района к Санкт-Петербургу. Было несколько форс-мажорных ситуаций в микрорайонах с уплотнительной застройкой, но вопрос быстро урегулировали. Сложности, вызвавшие сбои в логистике, детально изучены, перед региональным оператором стоит задача организовать двухразовый график вывоза мусора, тщательно проконтролировать ситуацию.

Как рассказал Николай Борисов, всего во Всеволожском районе работают 27 перевозчиков ТКО, у которых 150 единиц специализированного подвижного состава. Для того чтобы быстро и оперативно решить все технические моменты, ситуацию круглосуточно контролируют в Управлении Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. Сообщить о сбоях можно по телефону горячей линии: 8 (812) 454-18-18 или отправить обращение на адрес: ro5ter@uklo.ru

Отметим, что в переходный период для категории потребителей «жилищный фонд» применяется сниженный тариф. Он составит 5 266,32 руб. за тонну (с учетом НДС). Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов составит 5 руб. 99 коп. за 1 метр квадратный (вместо изначальных 6 руб. 35 коп.), а для владельцев частных домов и ИЖС – 354 руб. 11 коп. (вместо 375 руб. 44 коп.).

Кроме того, принято решение расширить перечень категорий граждан, получающих компенсацию на оплату услуги. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, достигшим 70 лет, возместят 50% затрат по счету за вывоз ТКО. Тем, кто старше 80 лет, компенсация составит 100%.