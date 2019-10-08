Во Всеволожске прошел творческий вечер Театра «Отражение»

Творческий вечер молодежного музыкально-драматического Театра-студии «Отражение» прошел 6 октября во Всеволожском ЦКД. Он был приурочен к пятилетию существования коллектива.

Ребята вспоминали свои первые шаги на театральном поприще, рассказывали о самых ярких моментах. Воспитанники студии учились актерскому мастерству и делали своим первые шаги на сцене под присмотром художественного руководителя, режиссера Олега Шишова. Именно Олег Иванович поддерживал юных артистов и помогал им обрести веру в себя.

Творческая часть концерта началась с постановки «В мире животных». Ребята показали сценки по мотивам басен Крылова. Выбор пал на произведения «Ворона и лисица», «Кошка и соловей» и «Змея». Затем они исполнили песню «Я люблю буги-вуги», а также композицию из мультфильма «В синем море, в белой пене», сопроводив их зажигательными танцами. В роли ведущих успели попробовать себя ученики как старшей, так и средней группы. В этот вечер гости увидели не только выступления, но и видеозаписи с отрывками из лучших спектаклей.

Екатерина КОРОЛЕВА