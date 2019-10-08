Агалатовская школа искусств обновила коллекцию музыкальных инструментов

В Агалатовской детской школе искусств пополнение музыкальных инструментов – в рамках национального проекта «Культурная среда» закуплены: колесная лира, гармони, баяны, скрипка, флейта и фортепиано.

Колесная лира, выполненная на заказ тверскими мастерами, передана фольклорному ансамблю «Жаворонки». Ребята уже приступили к репетициям на редком инструменте. Они готовят музыкальный номер в стиле старинного песнопения под названием «Духовный стих».

В свою очередь художественное отделение школы искусств пополнилось скульптурными и ткацкими станками, муфельной печью для обжига, мольбертами, мебелью и интерактивной доской.