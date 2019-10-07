В Буграх 190 малышей скоро справят новоселье

Детский сад в Буграх получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дошкольное учреждение на 190 мест построено по федеральной программе «Стимул» за 192,9 млн рублей.

На первом этаже размещаются две ясельные группы, медицинский и пищевой блоки. На втором т третьем этажах будут расположены дошкольные группы, залы для кружков, кабинеты психолога и логопеда.

Кроме того, рядом с детским садом оборудованы физкультурные и игровые площадки с песочницами, качелями и теневыми навесами.