Всеволожские учителя принимали поздравления с профессиональным праздником

В Театре «Буфф» состоялся торжественный вечер, посвященный Международному дню учителя. Всеволожских педагогов с профессиональным праздником поздравили глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко.

– Вы воспитываете 39 тысяч школьников и 17 тысяч детей дошкольного возраста. И я уверен, что именно благодаря вам зажжется еще много-много звездочек на всеволожской земле! Спасибо за ваш нелегкий труд! С праздником! – отметил Вячеслав Евгеньевич.

Звания «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» удостоены учитель русского языка и литературы Всеволожской школы № 2 Алла Валентиновна Годына, учитель изобразительного искусства Сертоловской школы № 1 Елена Петровна Елисеенко и учитель начальных классов Сертоловской школы № 1 Елена Станиславовна Зеленчук.

Всего грамотами, благодарностями, почетными дипломами и знаками отличия были награждены 129 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования Всеволожского района. Победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018–2019» стал коллектив Кудровского центра образования № 1.

Завершился торжественный вечер музыкальным спектаклем «Наше все».

Фото Антона КРУПНОВА