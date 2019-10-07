Во Всеволожске прошло собрание Молодежного совета

В минувший четверг, 3 октября, в районной администрации состоялась встреча Молодежного совета Всеволожского района.

Встреча проходила в непринужденной атмосфере, а собравшиеся могли попить чай и угоститься сладостями. Обсуждение началось с отчета о проделанной работе. Ребята рассказывали о том, что им удалось сделать в своем поселении. Также была намечена стратегия дальнейшей работы.

В Ленинградской области 14 октября отключат аналоговое телевидение. Далеко не все жители успели обзавестись специальными приставками. Особенно остро эта проблема стоит перед бабушками и дедушками, которые зачастую просто не знают, как это сделать самостоятельно или боятся не справиться с данной задачей. Ее предложили решить с помощь волонтеров из числа активной молодежи. На собрании обсудили, как именно реализовать инициативу. Предполагается, что желающих помочь обеспечат транспортом. Работать они будут в своем и ближайших поселениях. Основной шквал заявок обрушится на следующей неделе, уже после отключения аналогового вещания, но и сейчас в администрацию с просьбой о помощи обратилось немало людей.

Кроме того, речь зашла об одном из ближайших мероприятий, которое состоится в центре «Молодежный». В эту субботу, 12 октября, здесь пройдет областной семинар по спортивному волонтерству, участие в котором могут принять все желающие, достигшие четырнадцатилетнего возраста. Всеобщее внимание привлек и недавно появившийся во Всеволожске «Кванториум», который представляет собой современный технопарк для детей и подростков. На собрании обсудили возможность его посещения активной молодежью.

Екатерина КОРОЛЕВА