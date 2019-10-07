Волонтеров научат стрессоустойчивости и коммуникабельности

В Центре «Молодежный» 12 октября состоится семинар по спортивному волонтерству.

Во Всеволожске и Всеволожском районе ежегодно проводятся региональные и областные соревнования по различным видам спорта. Каждое из таких мероприятий не обходится без волонтерского участия.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области проводит обучающие семинары для повышения профессиональных навыков спортивных волонтеров: знание правил спортивных дисциплин; коммуникабельность; стрессоустойчивость; лидерские качества; физическая подготовка и др.

До 9 октября Молодежный актив Всеволожского района ждет заявки на участие от всех желающих действующих и начинающих волонтеров. Заявки можно отправить в личные сообщения группы «Молодежный актив Всеволожского района или на почту molod_ezh@mail.ru с темой «Заявка спортивный волонтер». Также сообщить о своем желании участвовать можно по телефону 8 (813-70) 90-002 Екатерине Куликовой.