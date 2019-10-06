Всеволожская футбольная команда – чемпион Ленинградской области

На стадионе «Романовка-арена» 5 октября команда Всеволожского района по футболу «ВМР ЛО» провела встречу с командой «Фаворит» из Выборга.

Условия на поле сложились непростые – на 10-й минуте первого тайма внезапно пошел снег. Противники боролись за победу упорно и отчаянно. Тем не менее наши футболисты держались уверенно и выиграли со счетом 3:1. Голы в ворота противника забили Ян Юрьев, Сергей Ваулин и Николай Маркин.

В результате – наши футболисты во второй раз подряд стали чемпионами Ленинградской области. Но на этот раз досрочно. Напомним, что на этой неделе проходил 19-й тур чемпионата Ленинградской области среди мужских команд, а всего предусмотрено 22 тура. Игры чемпионата будут продолжаться до конца октября.

Подготовил команду «ВМР ЛО» главный тренер Валерий Парфенов. Капитан команды – Сергей Ваулин. Начальник команды – Андрей Александров.

Людмила ОДНОБОКОВА

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