В Ленобласти оценили готовность жилфонда к отопительному сезону

с 23 сентября по 3 октября областной комитет госжилнадзора и контроля провел 56 выездных внеплановых проверок в отношении управляющих компаний. За этот период было обследовано столько же многоквартирных домов.

Наибольшее количество жалоб на горячую линию комитета и в «Инстаграм» губернатора 47-го региона Александра Дрозденко поступило от жителей Сертолово, Шлиссельбурга, Кингисеппа и Приморска. Поэтому в этих населенных пунктах готовность жилищного фонда к отопительному сезону проверили с пристальным вниманием.

В результате руководители управляющих организаций и юридические лица, допустившие нарушения, были оштрафованы.