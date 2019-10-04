Всеволожцы могут получить цифровую приставку в подарок

У всеволожских телезрителей есть возможность получить цифровую приставку в подарок. Для этого нужно обратиться в любой филиал МФЦ для создания и подтверждения учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации портала госуслуг (ЕСИА).

В ЕСИА можно зарегистрироваться самостоятельно на сайте gosuslugi.ru или gu.lenobl.ru, но подтвердить учетную запись в любом филиале МФЦ все равно придется. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Каждый десятый житель 47-го региона, зарегистрировавшийся в (ЕСИА), получит в подарок цифровую приставку. Всего разыгрывается 100 ТВ-приставок.

Акция продлится до 14 октября, когда Ленобласть окончательно перейдет с аналогового на цифровое вещание.