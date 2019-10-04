Андрей Низовский проинспектировал ход ремонтных работ в школах района

Вместе с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и его заместителем по строительству и ЖКХ Алексеем Кондрашиным корреспондент газеты «Всеволожские вести» посетил несколько школ, где уже закончен плановый ремонт или же еще ведутся работы по реновации зданий. В центре особого внимания – реновация школы в деревне Вартемяги.

– Андрей Александрович, школа в Вартемягах вошла в программу реновации по личному распоряжению губернатора?

– Да, Александр Юрьевич Дрозденко лично дал такое поручение. Старое здание школы давно требовало проведения целого комплекса ремонтных работ, и сейчас, когда уже видно их качество, можно уверенно утверждать, что школа обретает вторую молодость. Здание получается красивым и снаружи, и изнутри, но главное, конечно, это то, что не бросается в глаза – отремонтирована кровля, внутренние сети, полностью заменена система канализации.

– Школа в Вартемягах пока единственная, попавшая в программу реновации?

– Конкретно эту школу мы делаем в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», в которой Всеволожский район принимает участие с нынешнего года. По этой программе будет произведен также капитальный ремонт здания начальной школы в деревне Старая Колтушского поселения, а также капитальный ремонт нового корпуса Всеволожской школы № 4 на 126 мест. Это здание на улице Шишканя, возле техникума. По сути, это небольшая новая школа.

– Правда ли, что образование – это основная статья расходов районного бюджета?

– Да. Но если мы говорим только о ремонте детских садов и школ, то в 2018 году на это было израсходовано 150 миллионов рублей, в текущем – около 230 миллионов. Ремонт – понятие, которое можно трактовать по-разному. Именно в прошлом году мы принципиально изменили подход – сначала, особенно в старых зданиях, мы приводим в порядок кровлю, меняем старые трубы, окна. Никто больше не готов смотреть, как на свежеокрашенные стены вода протекает через дырявые крыши…

На следующем объекте – в Кузьмоловской школе – все работы завершены, лишь спортивный зал еще пахнет свежей краской и блестит ровной бетонной стяжкой…

– В этом зале будет уложено современное покрытие – действительно качественное и, чего уж там, весьма дорогое. В ходе ремонта обнаружились недостатки гидроизоляции наружной стены. Чтобы убрать этот дефект, нужно несколько дней, строители уже нашли решение. После этого покрытие можно будет укладывать и быть уверенными в том, что оно верой и правдой будет служить многие годы, – пояснил ситуацию Алексей Кондрашин.

Что главу районной администрации в школе на ул. Спортивной порадовало, так это новая столовая – уютная и красивая. В другой кузьмоловской школе на ул. Строителей полное одобрение получили кабинеты химии и физики. Кроме качества ремонта, обращает на себя внимание дизайн учебного пространства и оснащение.

В Агалатовской школе появилась пристройка, где теперь размещается удобный и уютный гардероб. В Буграх школа встречает учеников новым фасадом – теперь унылое некогда здание гармонирует с окружающими домами, яркими и нарядными.

– Андрей Александрович, сегодняшняя поездка показала лишь малую часть работы, которая сделана в этом году. Расскажите о планах на будущее.

– Для того чтобы у вас была общая картина по району, скажу, что в этом году отремонтированы 25 школ и 31 детский сад. Ну а будущее – это проектирование, которое ведется уже сейчас. Сегодня мы много времени провели в Кузьмолово, поэтому стоит сказать о проектировании капитального ремонта хоккейной коробки местного отделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. На ее капитальный ремонт средства уже выделены. Также уже заключены контакты на проектирование строительства нескольких детских садов. Во Всеволожске это ул. Ленинградская, д. 21 на 160 мест, ул. Рябовская, д. 18 на 140 мест, 1-я Линия, д. 38 на 140 мест. Также проектируются детские сады в поселке им. Свердлова на 220 мест, в Кудрово на 190 мест, а также школы на 600 мест в Сертолово.

– Прошлый год стал настоящим прорывом по части молодежных клубов, ставших примером для всей Ленинградской области – во Всеволожске их открылось сразу два: коворкинг-центр «Альфа» и музыкальный клуб «А-80». Будет ли продолжена эта работа?

– Уже начались работы по строительству типовых многофункциональных зданий «Центр молодежи» в Сертолово и поселке Щеглово. Напомню, что мы строим клубы и полностью их оснащаем за счет бюджета района. Какой будет направленность клубов, решать, конечно, местным жителям, которые могут выбрать спортивную направленность или музыкальную, – вариантов на самом деле много.

– А ждут ли нас в ближайшее время какие-то открытия, что уже строится?

– Во Всеволожске вот-вот откроется велодорожка вдоль Дороги жизни и одновременно неподалеку, на 4-й линии, начнется строительство ФОК с бассейном. В прошлом году начато строительство трёх школ на 3075 учебных мест в Мурино и Буграх, откроются они в будущем году. Также в Буграх уже получено положительное заключение экспертизы на детский сад, рассчитанный на 190 мест. Скоро открытие. В ноябре планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест во Всеволожске, на Торговом проспекте, д. 144. В Кудрово в июле начато строительство детского сада на 295 мест. Планируемый срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год.

– На какие мысли навела вас сегодняшняя инспекционная поездка?

– Качество ремонта или стройки, соблюдение сроков – все это зависит от добросовестности и отношения подрядной строительной организации. Конечно, выбор организации четко определен законом и все имеют равные права. Но контроль за проведением работ – это функция нашей структуры. И практика последних лет показывает, что можно приучить строителей к тому, что в долгосрочной перспективе выгодно работать качественно и в срок. Не секрет, что мы до сих пор имеем на территории несколько проблемных объектов, таких, как недостроенный детский сад в Романовке или во Всеволожске на улице Победы. Да, мы годами не вылезаем из судов, но я уверен, что в конечном итоге подобные «белые пятна» мы с карты района уберем. И уж точно не допустим того, чтобы подобные случаи повторялись впредь.

Беседовал Федор БОБРОВ