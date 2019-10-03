Сотрудники всеволожских предприятий померятся силами на спартакиаде

В начале октября был дан старт XIII спартакиаде учреждений и предприятий города Всеволожска.

В этом году на участие в спартакиаде подали заявки 11 команд. Соревнования будут проходить каждую неделю по пятницам – 4, 11 и 18 октября. А 25 октября состоится церемония закрытия спартакиады и награждение победителей.

Часть соревнований пройдет на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума, состязания по спортивному ориентированию состоятся в Румболовском парке, игры по волейболу пройдут во Всеволожской школе № 4, шашки примет у себя Всеволожский центр культуры и досуга.

Всего в спартакиаду включены состязания по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, шашки, спортивное ориентирование, легкоатлетическая эстафета, дартс и нормативы ГТО. Причем нормативы ГТО, спортивное ориентирование и шашки включены в спартакиаду впервые.

Людмила ОДНОБОКОВА