Две всеволожские спортсменки стали мастерами спорта России международного класса

27 сентября вышел приказ Министерства спорта РФ № 135 нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» Марии и Лидии Яковлевым. Родные сестры проживают в поселке Токсово, входят в сборную команду России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниорок.

Марии Артемовне Яковлевой – 20 лет. Она – многократный победитель и призер первенств и чемпионатов России. В 2015 году в командных стартах была серебряным призером Юношеского олимпийского фестиваля (г. Чаггунс, Австрия) и Первенства мира среди юниоров (г. Алма-Ата, Казахстан). В 2017 году в личных и командных соревнованиях Мария Яковлева выиграла золотые медали на VIII Зимней Спартакиаде учащихся России по прыжкам на лыжах с трамплина. 26 января 2019 года в составе сборной команды России Мария выиграла золотую медаль на Первенстве мира среди юниоров (г. Лахти, Финляндия).

Лидии Артемовне Яковлевой – 18 лет. Является многократным победителем и призером первенств и чемпионатов России. В 2017 году стала бронзовым призером Первенства мира среди юниоров. В 2017–2018 году впервые в истории отечественных женских прыжков стала победителем Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. В декабре 2018 года выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В 2019 году на Первенстве мира среди юниоров (г. Лахти, Финляндия) Лидия выиграла одну серебряную и две золотые медали.

Про этих девушек можно сказать, что они продолжают традиции знаменитых «кавголовских орлят». Путевку на спортивные вершины им дал токсовский трамплин.

В настоящий момент они занимаются у тренера из Санкт-Петербурга – Михаила Шванова.

Людмила ОДНОБОКОВА