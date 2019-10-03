Всеволожских педагогов отметили на областном празднике ко Дню учителя

Работников системы образования Всеволожского района наградили вчера, 2 октября, на торжественном чествовании, посвященном Дню учителя.

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области отмечена председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. Благодарностью губернатора Ленинградской области награждены директор Бугровской школы № 3 Алексей Сергеевич Граков и учитель математики Всеволожского лицея № 1 Александра Анатольевна Черникова.

Праздник состоялся в Мариинском театре, ведущими мероприятия стали народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова и заслуженный артист России, актер БДТ им. Г.А. Товстоногова Михаил Морозов.

– От имени министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поздравляю педагогов с Днем учителя. В Ленинградской области реализуются новые методики и программы в системе образования. В тесном сотрудничестве правительства, профильных комитетов и органов местного самоуправления создаются условия для совершенствования системы и обеспечения детей доступным и качественным образованием. Строятся новые школы, успешно работает программа реновации, вводятся в эксплуатацию детсады, спортивные объекты, – отметил заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

– Законодательное собрание Ленинградской области ежегодно распределяет 75% бюджета на систему образования 47-го региона, – подчеркнул заместитель председателя ЗакСа Ленинградской области Николай Пустотин. – Это примерно 350–400 млн руб. в год. Создавая комфортные условия для учителей и их воспитанников, мы заботимся о будущем России. Трудно представить область успешных людей без хороших сотрудников сферы образования. Побольше вам любознательных учеников, понимающих родителей и свободного времени на личное счастье!

– Мы работаем на опережение, реализуя ряд важных инновационных проектов, которые потом внедряются на общероссийском уровне, – сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. – За последние три года в сферу образования пришло более 1200 молодых педагогов. Всего в системе трудятся более 22 тысяч работников. В целом произошло увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет. Сейчас они составляют около 27% от общего числа педагогов.

Музыкальным подарком для учителей стало выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко. В завершение мероприятия был показан балет «Кармен-сюита».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти