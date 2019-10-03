Всеволожская футбольная команда даст решающий бой

Близится к завершению чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд. На этой неделе пройдут игры 19-го тура.

В рамках прошедшего, 18-го тура команда из Всеволожского района «ВМР ЛО» ездила в Кингисепп, где встречалась с командой «Фосфорит». Наши футболисты выиграли со счётом 2:0.

Команда «ВМР ЛО» уверенно лидирует (см. таблицу). Нашим ближайшим соперником является «Электрон» из Великого Новгорода. Однако на 17-м туре новгородцы допустили досадный промах. Они играли с командой «Кировец» из Тихвина и выиграли со счётом 1:0. Но, как выяснилось, на поле у «Электрона» находился дисквалифицированный игрок. За это новгородцам присудили техническое поражение (3:0 – в пользу «Кировца»). Это еще больше отодвинуло «Электрон» от нашей команды.

В рамках 19-го тура чемпионата команда «ВМР ЛО» 5 октября играет с командой «Фаворит» из Выборга. Этот матч будет очень важным. Если «ВМР ЛО» выиграет, то она станет победителем чемпионата Ленинградской области досрочно. Поддержать команду в решающем сражении можно на стадионе «Романовка-арена» 5 октября в 16.00.