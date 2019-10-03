Во Всеволожском районе появились баннеры с молодыми спортсменами

Жители Всеволожска, наверное, уже обратили внимание на баннеры размером 6 х 3 метра с фотографиями всеволожских спортсменов. 29 – 30 сентября эти плакаты появились в Токсово, в микрорайоне Южный, на Колтушском шоссе и на Дороге жизни. Они сделаны в рамках проекта «Молодежь Всеволожского района за здоровый образ жизни!».

Осуществил этот проект отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района при поддержке отдела физкультуры и спорта.

Для баннеров были отобраны фотографии шестерых молодых спортсменов из Всеволожского района, имеющих международные достижения:

Заслуженный мастер спорта России Максим Михайлов. Ему 31 год, он – уроженец поселка Кузьмоловский. Чемпион XXX летней Олимпиады по волейболу и бронзовый призер XXIX летней Олимпиады. Двукратный чемпион Европы.

Мастер спорта России международного класса Милана Дрямова. Она проживает в поселке имени Морозова. Чемпион России по тхэквондо ВТФ, призер международных соревнований. В сентябре 2019 года стала бронзовым призером международного рейтингового соревнования Russian Open.

Мастер спорта по спортивному ориентированию Константин Серебряницкий. Проживает в поселке Кузьмоловский. Ему 24 года. Многократный чемпион России. Участник чемпионата мира 2019 года.

Павел Егоров – уроженец города Сертолово, тренируется во Всеволожске. Занимается настольным теннисом. Ему 17 лет, он – победитель международных Балтийских юношеских игр, которые в июле 2019 года проходили в Швеции. Победитель чемпионата и Первенства России.

Кристина Смирнова проживает во Всеволожске. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Победитель Первенства России. В 2019 году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниорок в эстафете.

Степан Александров. Ему 16 лет. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Проживает в поселке Романовка. В 2019 году стал победителем Первенства России и призером Первенства Европы среди юношей.

– Во Всеволожском районе очень много достойных спортсменов, имеющих международные результаты. Мы хотим, чтобы молодые люди поняли: на этом баннере может висеть фотография любого из них. Главное – иметь силу воли. Проект предназначен для повышения мотивации молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни, – отметила специалист отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Дарья Алиева.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото предоставил отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям