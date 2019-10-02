О чем школьникам рассказал всеволожский прокурор

Сегодня, 2 октября, всеволожский городской прокурор Игорь Грищук в рамках работы по правовому просвещению провел встречу с учащимися 8-х классов Всеволожского лицея № 1.

В ходе беседы Игорь Грищук рассказал ребятам о собственном пути в профессию, об особенностях, трудностях и преимуществах работы в прокуратуре. Школьники были проинформированы о деятельности органов прокуратуры по защите прав человека, в особенности несовершеннолетних, о проводимой работе по поддержанию стабильности в обществе, повышению правовой культуры населения. В беседе с учащимися всеволожский городской прокурор коснулся норм уголовного и административного права, особо отметив фактор неотвратимости наказания и равенства всех перед законом, кратко разъяснил состав уголовного и административного правонарушения, порядок привлечения несовершеннолетних граждан к административной и уголовной ответственности.

Беседуя с подростками, Игорь Грищук призвал их соблюдать общественный порядок, уважать права иных лиц и не допускать хулиганских действий, распития пива и иных спиртных напитков – как в общественных местах, так и в быту, не совершать преступлений и других правонарушений. Одновременно несовершеннолетним указывалось на необходимость руководствоваться в своих действиях нормами закона и морали.

В беседе с ребятами всеволожский городской прокурор отдельно остановился на вопросах защиты подростков от домашнего насилия, профилактике наркомании и помощи наркозависимым знакомым. Игорь Грищук рассказал школьникам об их правах и обязанностях, а также ответственности за противоправные поступки, привел примеры из прокурорской, следственной и судебной практики.

В завершение мероприятия прокурор ответил на многочисленные вопросы восьмиклассников. Такие встречи с учащейся молодежью Всеволожская прокуратура планирует проводить регулярно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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