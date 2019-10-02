«Мобильная бригада» спешит на помощь пожилым всеволожцам

Во вторник, 1 октября, во Всеволожском районе выехал на маршрут новый социальный микроавтобус. Он предназначен для доставки в медучреждения пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Цель такой организованной помощи – проведение профилактических обследований, то есть скринингов, для выявления социально значимых неинфекционных заболеваний.

Первыми пассажирами социального автобуса стали шестеро жителей Романовского сельского поселения. Во Всеволожскую КМБ их сопровождала мобильная бригада в составе водителя и специалиста по социальной работе. В задачи мобильной бригады входит встреча, сверка личных данных и сопровождение пожилых граждан в медицинскую организацию. После завершения осмотра мобильная бригада обеспечивает доставку пассажиров обратно к месту жительства.

Пожилые жители Романовки, первыми опробовавшие услугу, были настолько довольны и тронуты заботой и вниманием, что оставили письменные благодарности.

По словам директора ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» Светланы Дьячковой, социальная служба вышла на помощь пожилым людям Всеволожского района в новом формате в рамках межведомственного взаимодействия с органами здравоохранения.

– В Ленинградской области, в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение», наряду с уже рабочими технологиями «Заботливый Сосед» и «Служба сиделок» сегодня, в День пожилых людей, заработала еще одна эффективная технология – «Мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», – пояснила Светлана Анатольевна. – Комитет по социальной защите населения Ленинградской области приобрел автомобили, в которых установлено подъемное устройство для транспортировки маломобильных граждан. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 1 августа в торжественной обстановке вручил нам, руководителям областных комплексных центров социального обслуживания населения, ключи от новых микроавтобусов.

Также Светлана Дьячкова сообщила, что социальный микроавтобус будет перевозить по шесть человек ежедневно в течение рабочей недели. Таким образом, только за месяц профилактическое обследование пройдут более ста человек. Технология «Мобильная бригада» во Всеволожском районе будет действовать на постоянной основе.

Мобильные бригады работают в Ленобласти с 2018 года. В нынешнем, 2019 году для помощи сельским жителям приобрели 18 автомобилей. Деньги на их покупку – 42 миллиона рублей – выделили из федерального бюджета. Ленобласть профинансировала установку подъемных устройств на машинах на сумму 9 миллионов рублей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ