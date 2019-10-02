К Буграм проложили гладкую дорогу

Завершился ремонт участка Шоссейной улицы, которая соединяет поселок Бугры и проспект Культуры в Санкт-Петербурге.

Работы выполняло Пригородное ДРСУ № 1. Выборочный ремонт верхнего слоя асфальта затронул почти шесть километров внутри поселка до перекрестка с областной дорогой «Юкки – Кузьмолово».

В ближайшее время дорожники укрепят обочины и нанесут осевую линию разметки. На данный момент движение по дороге открыто.

Участок Шоссейной улицы от Бугров до Санкт-Петербурга является самым загруженным, так как к нему примыкает дорога вдоль КАДа в Мурино, по которой муринцы каждый день въезжают в Санкт-Петербург и обратно.