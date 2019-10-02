Делегация Балтийского форума соотечественников посетила Мультицентр

Об опыте Всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции рассказали участникам IX Балтийского форума соотечественников.

Сегодня, 2 октября, представители разных партий, общественных организаций, СМИ из Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии, Германии и Беларуси посетили это уникальное учреждение Ленинградской области.

– Учебный процесс в Мультицентре продолжается от трех месяцев до шести, – рассказала руководитель учреждения Ирина Дрозденко. – За одну смену мы можем разместить 74 учащихся, именно столько койко-мест есть в нашем Мультицентре. В каждой группе не должно быть более 8–10 ребят. Таковы требования действующего законодательства. Сегодня здесь обучают полноценных работников с последующим трудоустройством. Мы даем возможность учащимся обрести почву под ногами для того, чтобы уверенно идти по жизни.

По словам Ирины Дрозденко, за четыре года работы Мультицентра удалось социализировать ребят. В учреждении занимаются не только обучением, но и лечением. Ведь у многих сложный диагноз.

Отметим, что Балтийский форум соотечественников призван объединить представителей русского мира, проживающих за рубежом. В рамках мероприятий, которые проходят с 1 по 4 октября, участники посетят социально значимые и культурные объекты региона, обсудят вопросы современной ситуации и перспективы развития сотрудничества соотечественников, проживающих за рубежом. Планируется обсудить и перспективы международного молодежного сотрудничества.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ