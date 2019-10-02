Всеволожцы могут выбрать объекты для формирования комфортной городской среды

Администрация Всеволожского района приглашает жителей города Всеволожска принять участие в рейтинговом голосовании.

Всеволожцы смогут выбрать проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2024 годы».

Голосование пройдет с 09.00 9 октября по 17.00 10 октября на официальном сайте Всеволожского района: www.vsevreg.ru во вкладке «Комфортная городская среда», раздел «Документы».