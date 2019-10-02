Во Всеволожском районе отметили День пожилых людей

В минувший вторник, 1 октября, в Международный день пожилых людей, в КДЦ «Южный» состоялось торжественное собрание представителей ветеранских организаций Всеволожского района.

Перед началом мероприятия в празднично украшенных фойе присутствующие могли ознакомиться с выставками декоративно-прикладного творчества «Ветеранское подворье» и «Наши руки не для скуки, для любви сердца!», принять участие в награждении участников районного конкурса детского рисунка «Бабушка с дедушкой рядышком», а также принять участие в фестивале самодеятельного творчества «Нам года – не беда!».

Все это наряду с негромкой музыкой и традиционным чаепитием создавало атмосферу праздника.

Открыли мероприятие участники ансамбля песни и танца «Хохлома», исполнившие «Песенку о старости» из репертуара Леонида Утесова.

А следом за ними глава администрации района Андрей Низовский поздравил ветеранов и «За активную жизненную позицию, высокий профессионализм, чуткость, отзывчивость, достойный вклад в воспитание и нравственное развитие подрастающего поколения, а также плодотворный и многолетний труд на благо процветания Всеволожского муниципального района» вручил им благодарственные письма.

Много добрых слов он сказал в адрес председателя Всеволожской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетного гражданина города Всеволожска Анатолия Александровича Калашникова, которому именно в этот день исполнилось 80 лет.

После церемонии награждения в честь ветеранов был дан праздничный концерт и каждый из них получил ценный подарок.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА