Тхэквондистка из Морозовки завоевала бронзу на международных соревнованиях

В минувшие выходные в Москве состоялся рейтинговый турнир по тхэквондо G1-класса Russia Open. Более 250 спортсменов боролись за награды в 24 весовых категориях.

По результатам соревнований мастер спорта международного класса из поселка имени Морозова, воспитанница Всеволожской школы олимпийского резерва Милана Дрямова заняла третье место в весовой категории до 57 кг. Впереди у нее чемпионат России, который пройдет в Казани.

– В очередной раз и с большим удовольствием поздравляю нашу замечательную спортсменку Милану Дрямову с очередным успехом, прославившим на всю страну ее родную Морозовку и весь наш Всеволожский район! – отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.