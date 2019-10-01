На Колтушском шоссе поймали водителя, не заплатившего за бензин на заправке

Отдел вневедомственной охраны войск нацгвардии по Всеволожскому району задержал сбежавшего с заправочной станции мужчину. 33-летний водитель подозревается в том, что заправил автомобиль ВАЗ-2115 на сумму 502 рубля и уехал, не заплатив за бензин.

Информацию о том, что на Колтушском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации, наряд вневедомственной охраны получил, находясь на маршруте патрулирования, сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Оперативники прибыли на объект через две минуты. В ходе следственных действий удалось выяснить номерные знаки автомобиля, а также установить приметы правонарушителя.

По горячим следам удалось найти подозреваемого – автомобиль обнаружили на парковке гипермаркета, расположенного в доме на Колтушском шоссе, 305. Спустя некоторое время из магазина вышел мужчина, который открыл машину и сел на водительское место. Он был задержан и передан сотрудникам 128 отдела полиции