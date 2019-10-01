Кудрово и Петербург свяжет автобусный маршрут

Управление по транспорту Ленинградской области завершило обследование перспективного маршрута, по которому планируется организовать автобусное сообщение между Кудрово и Невским районом Санкт-Петербурга.

Обследование, проведенное при участии местных активистов, полиции и представителей Октябрьской железной дороги, дало обнадеживающие результаты – подтвердилась техническая возможность запуска автобусов через железнодорожный переезд в районе Кудровского проезда.

Новые автобусы планируется запустить уже в декабре. Маршрут свяжет Южное Кудрово и станцию метро «Улица Дыбенко». Двигаясь от метро, автобус будет давать круг через улицу Дыбенко, Искровский проспект, улицу Тельмана и проспект Большевиков. А на обратном пути автобус будет сразу поворачивать с Кудровского проезда направо к станции метро «Улица Дыбенко».

Сообщается, что автобусы будут ходить каждые 15 минут, а все льготы на них будут действовать.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива