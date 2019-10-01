В Кузьмоловском благоустроили сквер и детскую площадку

В поселке Кузьмоловский 30 сентября открыли сквер на улице Железнодорожной между домами 20 – 22 и детскую площадку на улице Строителей, 9–11. Эти объекты были благоустроены в рамках программы «Комфортная городская среда».

Главной цель стало создание пространств, где местные жители могли бы проводить досуг, дышать свежим воздухом, а малыши играть и резвиться. В сквере была положена тротуарная плитка, сформирован газон и установлены скамейки. Кроме того, здесь разместилась уличная библиотека. Еще несколько лет назад в одном из дворов появилась книжная полка, куда все желающие могли приносить ненужные книги или выбрать что-то для себя и взять домой. Так в Кузьмоловском запустили буккроссинг. Однако прижиться полке помешали погодные условия. Так как она была открытой, дождь, снег и ветер оказывали на книги пагубное воздействие. Администрация решила поддержать инициативу жителей – закрытая полка появилась в новом сквере. Она выполнена в виде перевернутой буквы «А», которую украшает надпись: «Я люблю Кузьмоловский».

Маленькие жители Кузьмоловского тоже получили подарок. Для них была построена современная игровая площадка, которая включает в себя игровой комплекс с горкой, сетку «Пирамида», несколько видов качелей, песочницу и качалку-балансир. Малыши начали играть на площадке еще до официального открытия.

– Наше поселение участвует в программе «Комфортная городская среда» уже второй год. В прошлом году мы благоустроили Центральную площадь, сохранили ее историческое предназначение, но сделали более современной и комфортной. А в этом году мы открываем сразу два общественных пространства, – отметил глава Кузьмоловского поселения Виктор Воронин.

На этом благоустройство не заканчивается. В следующем году планируется строительство скейт-парка, которого так не хватает молодежи. Именно такое предложение поступило от молодых и активных жителей.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации ВМР