«Я – учитель, и этим горжусь»…

В жизни каждого человека, даже если он в свои школьные годы чудесные был не самым прилежным учеником, наверняка был учитель, память о котором пронесена через всю взрослую жизнь – память об Учителе с большой буквы. Наш сегодняшний рассказ – о таком Учителе. Многие из наших читателей хорошо знают эту хрупкую ясноглазую женщину: среди вас наверняка есть ее бывшие ученики, ученики ее учеников, родители бывших учеников и родители родителей ее учеников. В том числе те, кто, следуя ее примеру, уже не одно десятилетие сеют «разумное, доброе вечное» в школе XXI века. За 50 лет ее преподавательского стажа таких оказалось немало. 28 сентября учитель английского языка Вера Игнатьевна Гаранжа отметила свой юбилей.

Запах хлеба

Вера Игнатьевна возраст свой не скрывает, да и трудно учителю его скрыть, – всю жизнь на виду, на миру. Учитель – он как открытая книга. Она даже относится к своим годам с юмором, цитирует какую-то телевизионную шутку: «»Возраст берёт свое, а ты не отдавай!» Вот я и не отдаю! Даже не верю, что мне уже 75. Только все чаще снится детство. Мое замечательное, золотое, счастливое детство. Я даже стихи написала: «Ах, как хочется вернуться в детство, парного попить молока. Запах черного свежего хлеба просто сводит меня с ума…»»

Черный хлеб в не очень сытом, послевоенном детстве этого поколения – был на столе далеко не каждый день. А молоко было просто роскошью. Но сегодня Вера Игнатьевна вспоминает свои «Уроки французского». Читайте Валентина Распутина, и вы поймете, о каких истинах идет речь.

– О вечных! – утверждает учитель английского Вера Игнатьевна Гаранжа. – У меня был одноклассник, с которым мы дружили. Его мама держала корову, пешком с хутора Ракси ходила на станцию Ржевка продавать там молоко. А со Ржевки, где был магазин хлебозавода, приносила караваи ароматного, ещё горячего черного хлеба. И вот её трое ребятишек, нас трое соседских, она ломала этот каравай черный целиком на нас шестерых, ставила кружку-другую парного молока на стол, и ничего слаще я больше никогда в жизни не ела! Вот они, мои первые уроки человеческой щедрости и доброты. Мне этот хлеб снится до сих пор…

– Я совершенно убеждена, – продолжает Вера Игнатьевна рассказ о своем послевоенном детстве, – что все основы, весь стержень человеческой души закладывается в детстве. Какой багаж положишь, с тем он и пойдет по жизни. У нас, например, в семье не было никогда учителей. Я первая. Мама с бабушкой пешком в начале войны пришли из Белоруссии. Бежали из горящей деревни. Добежали до станции Понтонной, где маму, совсем еще девчонку, и бабушку мобилизовали на лесозаготовки и отправили в Ириновку. Мама моя, Евдокия Васильевна Магдерова, была маленькой, худенькой, весила чуть побольше сорока килограммов, лес ей было рубить совсем не по силам. И моя бабушка, Любовь Алексеевна, вымолила у бригадира разрешение их отпустить. Пешком опять же они пришли в Романовку, которая была сущей деревней в то время, где они и осели, пошли работать в подсобное хозяйство, овощи и картошку для фронта выращивать. А потом маме повезло: ее взяли мыть полы в казармах военного аэродрома, где похлебку давали погуще. А самое главное – мама встретила свою любовь, благодаря которой появилась на свет я. Я дитя военно-полевого романа. Отца своего никогда не знала, он погиб до моего рождения, и даже не знал, что в 1944 году появилась на свет я. Они с мамой не успели пожениться, но именно маме командир прислал письмо, что гвардии сержант Геннадий Игнатьевич Невесткин погиб смертью храбрых под деревней Виллози Ленинградской области. Уже будучи взрослой, я разыскала следы моего отца, нашла документы, поклонилась братской могиле на мемориальном кладбище в Красносельском районе города-героя Ленинграда, где на стеле выбита и его фамилия.

…А мама моя так никогда и не вышла замуж. Я была главной радостью ее жизни. Они меня воспитали с бабушкой, и росла я в полной любви – как со стороны родных, так и со стороны школы. Потому что мама получала за мои школьные успехи только одни благодарности. Это ее так радовало и поддерживало в жизни! И ей, простой деревенской девчонке, было так удивительно, что ее дочь хочет учить детей английскому! Но мама безоговорочно приняла мое решение стать учителем английского языка. Она, кстати, так всю жизнь и проработала сельскохозяйственной рабочей в Романовке, ветеран труда, только в 65 году им с бабушкой дали однокомнатную квартиру, и они переселились из бараков. Я уже училась на инязе в Институте имени Герцена, точнее, даже оканчивала институт, уже работала пионервожатой в своей любимой и родной первой школе, и уже даже была замужем за своим любимым Дмитрием Кирилловичем Гаранжой, с которым счастлива по сей день.

Учение с увлечением

У великого теоретика и практика режиссуры – Константина Станиславского – есть широко известное и много цитируемое утверждение о главной сверхзадаче актерской: «Верю-не верю». То есть актер должен сыграть так, чтобы зритель ему поверил, – утверждал Станиславский.

– Учителю тоже должны доверять. Учитель и режиссер, и актер одновременно, и ни одной ноты фальши не должно появиться в этом вечном диалоге: учитель и ученик, – утверждает Гаранжа. – Да, учителю должны верить, но доверие детей надо заслужить, они ведь фальшь чувствуют за километр. А завоевать их доверие можно только искренностью. Я искренне люблю детей. Со школы, буквально с первых классов, меня постоянно тянуло кому-то из моих одноклассников помочь. Всегда меня «приставляли» в качестве наставника к отстающим ученикам. Видимо, это у меня в крови.

И еще: да пусть простят меня мои несогласные со мной коллеги, но я всегда, практически с первых лет моей работы, думала о том, что урок должен быть таким ярким, таким запоминающимся, чтобы ребенок сам захотел продолжить его самостоятельно дома. Я всегда была противником домашних заданий в том, закрепленном десятилетиями формате. Мне все время хотелось дать им чего-то большего, чем было записано в рабочем конспекте. Я никогда, кстати, не пользовалась рабочими конспектами, написанными даже год назад. И строила урок так, чтобы дети были активными участниками действия, а не пассивными наблюдателями. Да, можно сказать, это был спектакль. Но импровизационный спектакль, который вовлекал всех. Мое золотое правило: прежде всего детей надо научить учиться!

Я всегда, по сию пору, помню уроки моих учителей. Мои первые уроки английского. Мне так повезло с учителями! Когда после 4 класса (а в деревне Романовка была только четырехлетка) нас, романовских детей, перевели в Щеглово, где в ту пору была десятилетняя школа, – 4 километра пёхом в один конец, четыре обратно тоже пешком! – и начались первые уроки английского, я влюбилась в этот язык сразу. С первых слов, с первых звуков! Благодаря Фриде Ефимовне Двериной. Это была жена нашего директора, Абрама Яковлевича Дверина, они встретились на фронте, где Фрида Яковлевна, как я понимаю, была переводчицей.

Потом в моей жизни появилась Зинаида Константиновна Калинг. Она уже здесь, в первой школе во Всеволожске, куда нас перевели после того, как в Щеглово закрыли десятилетку, преподавала английский. А какой праздник был, когда Зинаиду Константиновну по каким-то причинам замещала Галина Георгиевна Хмелева! Она преподавала английский в Кузьмолово, но иногда учила и нас. Учителей английского не хватало. И вот Галина Георгиевна на сто процентов понимала, в чем заключается сверхзадача учителя: чтобы ребенок был твоим соратником, шел за тобой как ниточка за иголочкой. Они, мои учителя, этому меня научили.

Не могу не вспомнить и Евгению Ивановну Зубкову, которая преподавала русский язык и литературу в первой школе. Это был выдающийся педагог, заслуженный учитель России, первый в школе № 1. И я буквально «разрывалась» между английским и любовью к литературе, потому что Евгения Ивановна мне всегда говорила: «Верочка, Верочка Магдерова (это моя девичья фамилия), ты прирожденный литератор, ты гуманитарий, девочка. Твое призвание – литература». Но все-таки я выбрала в качестве своего предмета язык Шекспира и Байрона. А литература от меня никуда не ушла, и мое призвание – учить детей учиться – осуществилось на все сто процентов.

«Жизнь в дороге и в пути»

В.И. Гаранжа – учитель высшей категории, говоря языком официальным. Награждена Почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском». Множество Почетных грамот, Дипломов и Благодарностей в ее послужном списке как у педагога. Возглавляла профсоюзную организацию школы, руководила партийной организацией. Но самая ее высокая награда, как справедливо полагает сама Вера Игнатьевна, – это ее продолжение в учениках. Среди ее учеников более десяти преподавателей английского, в том числе Ксения Васильева, Ирина Моисеенко, Мария Николаевская, Светлана Силичева, Ольга Алтухова, Вера Дыкина и многие другие. Любимая ученица из ее самого первого выпускного класса – Валентина Александровна Экземплярова, учитель-методист Лицея № 1, лауреат конкурсов «Учитель года». И если вспомнить еще одну вечную истину: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться», то в этом смысле у Веры Игнатьевны Гаранжа немало поводов для гордости. Много лет она, параллельно с основной преподавательской деятельностью, вела огромную работу в методическом центре, пропагандируя и распространяя новые, передовые методы преподавания английского во всеволожских школах. Она экспериментатор и новатор по своей сути, учитель, не боявшийся перешагнуть через привычные каноны и сказать самой себе и окружающим: «А давайте попробуем на это взглянуть иначе!» Поэтому Веру Игнатьевну хорошо знают и помнят до сих пор и в областном, и в Санкт-Петербургском институте усовершенствования учителей, где она проводила порой весь свой учительский отпуск.

Уже не один год В.И. Гаранжа на пенсии, но продолжает жить активно и интересно. Ее деятельной натуре претит просиживать у телевизора или на скамеечке перед домом. Поэтому она частый – нет, не гость, а до недавнего времени первый помощник и боевая единица у поселковых депутатов, она по сей день старается быть полезной своему учительскому содружеству и своим бывшим ученикам. И литературный талант ее проявился в полной мере: за участие в районном фестивале православной культуры «Жажда жизни» в номинации «Проза памяти огненных лет» В.И. Гаранжа удостоена Диплома 1 степени. Это десятки рассказов, воспоминаний ее односельчан, проживавших на оккупированных территориях, записаны и обработаны Верой Игнатьевной. А еще – Диплом за участие в фестивале культурных инициатив «Вдохновение», посвященном 75-летию образования Всеволожского района, и Почетная грамота за участие в пятом автопробеге по Дороге жизни «Маршрут Победы» в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали вместе с мужем. И хотя ни одна из их дочерей не стала учителем, Вера Игнатьевна вправе гордиться своим продолжением в учениках. «Я счастливый человек! – говорит она. – Я всю жизнь шла на работу с великим желанием передать детям все, что знаю сама. Я их учила, а они учили меня. И этот процесс бесконечен, и продолжается по сей день. Это ли не счастье?..» С праздником Вас, с наступающим Днем учителя, Вера Игнатьевна, и с Вашим прекрасным юбилеем.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

