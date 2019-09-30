Учитель Ново-Девяткинской школы выпустил книгу

Презентация новой книги Алексея Дунева «Пусть все будут счастливы», созданной им в соавторстве с Александром Мартусевичем, прошла в конференц-зале Санкт-Петербургского издательства поддержки литераторов «Родные просторы».

Кандидат филологических наук Алексей Дунев работает в настоящее время доцентом кафедры русского языка Педагогического университета им. А.И. Герцена, но со своей родной Ново-Девяткинской школой, несмотря на предельную занятость, связей не порывает.

Книга состоит из 15 историй – жизненных маршрутов человека в поисках судьбы, что позволяет читателю взглянуть на собственную жизнь со стороны и стать участником чужих приключений.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО