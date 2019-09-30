Всеволожские вести онлайн

Информация о введении компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года в Ленинградской области осуществляется поэтапный переход на работу с единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и установлению для всех жителей региона единого тарифа за эту услугу.

Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 № 67-оз «О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области» введены меры социальной поддержки по оплате за обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за обращение с ТКО собственникам и нанимателям жилых помещений из числа лиц:

достигших возраста 70 лет – в размере 50% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет – в размере 100% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц.

2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение с ТКО малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту проживания за предоставлением указанных компенсаций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) смогут после полного перехода Ленинградской области на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с региональным законодательством переход на новую систему завершится к 1 ноября 2019 г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату за обращение с ТКО не требуется:

1) федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО будут компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной службы, сельским специалистам и пенсионерам из их числа, многодетным семьям), будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Комитет по социальной защите населения Ленобласти