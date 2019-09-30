В Мурино прошел праздник здорового образа жизни

В минувшую субботу, 28 сентября, в Муринском парке прошел молодежный праздник «ВсевЗОЖ». Сюда съехались активные ребята из Всеволожского района.

На спортивной площадке собрались восемь команд из Муринского, Токсовского, Новодевяткинского и Лесколовского поселений, а также из города Всеволожска.

Ребят ждали непростые испытания, пройдя которые они смогли продемонстрировать силу, ловкость и командный дух. Соревновательная часть состояла из следующих этапов: полоса препятствий, аттракцион «Бык-родео», эстафета «Штаны-дуэт», кольцеброс «Кактус», силомер «Боксер», командная скакалка, аттракцион «Ракета», эстафета «Беличьи колеса», испытание «Тянучка», бои «Сумо».

К выбору дисциплин организаторы подошли очень креативно. Например, аттракцион «Бык-родео» предполагал, что участник должен удержаться на механическом быке, тогда как тот будет настойчиво пытаться сбросить смельчака с себя, эстафета «Штаны-дуэт» заставила ребят действовать сообща, ведь им надо было вдвоем облачиться в одни огромные штаны и выполнять все задания в тандеме, а эстафету «Беличьи колеса» пришлось проходить, находясь внутри большого надувного колеса. Почувствовать себя частью одной команды активной молодежи помогла скакалка, ребята синхронно прыгали через нее. Одним словом, дисциплины были на редкость непривычными и креативными, что только раззадорило спортивный интерес участников.

Организатором праздника выступил отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.

Екатерина КОРОЛЕВА