В город пришло тепло

К сожалению, капризное северо­-западное лето в этом году не загостилось в нашем краю. Да и осень не очень-то побаловала тёплыми деньками. И потому люди, надевая тёплые свитера днём и кутаясь в одеяла ночью, прикасались к радиаторам отопления с тайной надеждой, что они вдруг потеплеют… И это произошло! Сегодня на вопросы корреспондента газеты «Всеволожские вести» о подготовке к отопительному сезону и его началу ответил генеральный директор ОАО «Вт сети» Василий Рубин.

– Василий Аркадьевич, как прошла подготовка к отопительному сезону?

– Как мы в таких случаях говорим – «по плану», а если конкретнее: к отопительному сезону готовы на все 100%. И это благодаря тому, что в течение лета мы, опять же по графику, проводили остановки основных котельных (как правило, на две недели) и производили испытание тепловых сетей, поднимая в них давление на 25% выше рабочего. Более того, созданы необходимые для бесперебойной работы запасы топлива, отремонтировано оборудование химической подготовки и аэрации воды, а также проведен ряд профилактических мероприятий с персоналом, хотя люди у нас – профессионалы своего дела. Мы исходили из того, что лучше выявить «слабые места» летом, чтобы не подвергать людей опасности в зимнее время.

– Вы начали ставить под рабочую нагрузку тепловые сети города в прошлую пятницу…

– Именно так. Но отмечу, что в больницы, школы, детские сады мы подали тепло ещё раньше, понимая свою ответственность перед этой особо незащищённой категорией наших граждан. Следует отметить, что столь раннего «запуска» на моей памяти ещё не было. Но администрация приняла решение – и мы его выполнили.

Запуск тепла прошёл, если можно так сказать, в штатном режиме, хотя не обошлось и без порывов теплотрасс и подводящих трубопроводов. Мы с этим справились успешно. Главная наша беда – изношенность сетей (и тепловых, и оборудования котельных). Во Всеволожске в настоящее время она достигает 70%. Мы много лет об этом говорим, но положение, к сожалению, не меняется в лучшую сторону.

Конечно же, производится замена аварийных участков на этих тепломагистралях, но, и я об этом должен сказать, – нормативный срок их эксплуатации приблизился к критическому. Необходима их полная замена, но это – колоссальные деньги, которыми мы, к сожалению, не располагаем. Для лучшего понимания проблемы скажу, что замена лишь одного четырёхкилометрового участка теплотрассы обошлась нам в 15 миллионов рублей. Руководство района знает о плачевном состоянии городских теплотрасс.

Нужны кардинальные решения. Без этого мы скоро окажемся в критической ситуации. У меня есть мечта: вернуться к возможности проведения планово-предупредительных работ, чтобы мы не бегали по авариям, а твёрдо знали, что срок эксплуатации той или иной тепломагистрали – такой-то, и на его ремонт или замену мы получим средства – такие-то. А сегодня мы, извините, работаем «пожарными»: подскакиваем и бежим устранять аварии, возникающие то здесь, то там. Хорошо, что у нас отлажена система «быстрого реагирования»: работают диспетчеры, дежурят ремонтные бригады. Следует отметить, что когда мы выходим «на режим», то и старые трубы выдерживают нагрузки, но при «запуске», конечно, происходят порывы трубопроводов, не выдерживающих давления и температуры.

– Были ли нарекания от граждан на несвоевременную подачу тепла?

– В основном люди жалуются на неравномерную его подачу, т.е. такое понятие есть – «завоздушивание» трубопроводов в жилых, особенно многоквартирных домах. Но с этим постепенно разберутся жилищно-эксплуатационные службы, эти дома обслуживающие. Наша задача – «подать» тепло, и мы её выполняем.

– Давайте помечтаем… Каких бы изменений вы хотели в свете начавшегося отопительного сезона?

– Я сел в это кресло 9 лет назад. А до этого был заместителем главы администрации и занимался теми же вопросами, что и сейчас. С тех пор ситуация изменилась в худшую сторону! Нам сейчас потребители тепловой энергии задолжали более 300 миллионов при нашей плановой рентабельности в 1%. Отсюда и наши возможности по ремонту и обслуживанию тепловых сетей. Хорошо, что администрация выделяет средства на текущий ремонт. Но в идеале мы бы хотели перейти на целевое бюджетное финансирование. Это, конечно, мечта, но, возможно, она когда-нибудь да сбудется. Существует же в Петербурге ГУП ТЭК – государственное предприятие, и оно работает успешно.

– Давайте вернёмся в нашу реальность…

– До этого года в основном мы работали с управляющими компаниями. Худо-бедно, уровень сборов при такой схеме взимания платежей мы доводили до 95%. Это вроде бы много… Но при среднем уровне оплаты услуг порядка 100 миллионов рублей в месяц мы «теряли» 5 миллионов. Итого за год – 60 миллионов рублей! Но по прежней схеме мы работали с одним должником и имели возможность взыскивать недоимки в судебном порядке. Теперь по новому законодательству мы переведены на прямые расчёты с населением. При принятии подобных решений те, кто их принимал, опирались на положительный опыт подобного подхода, освоенный энергетиками и газовщиками. Мы, конечно, справились с гигантским числом договоров, которые нам пришлось заключать с каждым потребителем наших услуг. Но, увы, вместо, условно, одного должника мы в итоге получили десятки тысяч таковых! И, главное, энергетики и газовщики имеют в своём арсенале радикальные методы борьбы со злостными неплательщиками: они могут в одностороннем порядке прекратить подачу электроэнергии или газа последним, а мы не имеем такого права по закону. И теперь, имея в штате трёх юристов, мы только тем и занимаемся, что ведём судебные тяжбы (а их 30 тысяч) с неплательщиками! В «сухом остатке» мы получили уровень сборов – 85%. 15 миллионов убытков каждый месяц – это катастрофа! Что-­то мы, конечно, взыскиваем, но, как видите, львиная доля неплатежей переходит в разряд невосполнимых убытков.

– Делать-то что?

– На мой взгляд, необходимо внести некие изменения в законодательную базу, чтобы у нас появилась возможность применять какие-либо санкции к неплательщикам. Я отнюдь не тяготею к диктаторским методам, но также не приемлю отношений, имеющих односторонний характер: я должен, а мне – прощают. При этом наши контрагенты (поставщики воды и газа) ждать не хотят и не будут. «Свет в конце тоннеля», на мой взгляд, появится лишь тогда, когда правовые отношения будут едины для всех – сверху донизу! Всё должно быть единообразно, по закону и без исключений, и тогда в домах будет тепло и горячая вода, а тепловики будут заниматься своим прямым делом, а не нескончаемыми судебными тяжбами с неизвестным результатом. Но будем надеяться на лучшее. Иначе нельзя. Надеюсь, что отопительный сезон мы пройдём с честью и замёрзнуть городу не дадим!

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА