Юные экологи и туристы поклялись оберегать природу

В минувший четверг, 26 сентября, в Алексеевском парке прошло традиционное посвящение в экологи и туристы обучающихся детских объединений.

Участие в нем приняли 36 детей из Бугровской, Щегловской, Токсовской и Кузьмоловской школ. На празднике собрались учащиеся 2–6 классов.

Организатором выступил ДДЮТ Всеволожского района. Руководитель отдела экологии и краеведения Светлана Захарова рассказала, что основная цель мероприятия – дать детям представление о том, чем им предстоит заниматься. А педагоги могут оценить, какими знаниями и умениями их воспитанники уже обладают.

Чтобы стать полноправными кружковцами, ребятам предстояло пройти семь тематических станций: «Туристическая полоса препятствий», «Юный орнитолог», «Узнай по звукам и голосам», «Творческая студия», «Играй вместе с нами», «Гидрологическое снаряжение», «Знатоки родного края».

Школьники угадывали животных и птиц по звукам, которые они издают, создавали букеты из природных материалов, играли в крокодила, проходили полосу препятствий, отвечали на вопросы о птицах, которые водятся в Ленинградской области. Кроме того, ребятам рассказали, для чего нужно гидрологическое снаряжение, и даже дали примерить его.

В завершение прошло торжественное посвящение детей в экологи и туристы. Юные экологи поклялись экономить воду, бережно относиться к природе и никогда не оставлять после себя мусор, туристы пообещали уважать своих товарищей и всегда поддерживать их в трудной ситуации.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА