Уполномоченный проведет горячую линию по вопросам льготных лекарств

В среду, 2 октября, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами.

Жители Ленинградской области, столкнувшиеся в 2019 году с проблемами, связанными с несвоевременным получением или отсутствием лекарств в льготных аптеках ваших населенных пунктов, могут сообщить об этом Уполномоченному.

Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.