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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Уполномоченный проведет горячую линию по вопросам льготных лекарств

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В среду, 2 октября, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами.

Жители Ленинградской области, столкнувшиеся в 2019 году с проблемами, связанными с несвоевременным получением или отсутствием лекарств в льготных аптеках ваших населенных пунктов, могут сообщить об этом Уполномоченному.

Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

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