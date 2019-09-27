Меняем себя – изменяем жизнь

Когда говорят об успехе правоохранительных органов, которые перекрыли очередной канал поставки запрещенных препаратов, невольно испытываешь удовлетворение от того, что окружающий мир стал немного чище.

Такие новости время от времени повторяются. Что же это значит? Это значит, что система работает – препятствует, пресекает, карает, наконец. Но изжить причину и кардинально изменить ситуацию с незаконным оборотом правоохранительным органам без помощи общества будет крайне сложно.

Нужно изменить и своё отношение к этому и поменяться самим. Мы стали уж слишком безразличны к окружающим и невнимательны к своим близким. Так что начинать нужно с себя.

Об этом рассказал Константин Ефремович Зеленцов, исполняющий обязанности заведующего 3-м реабилитационным отделением Ленинградского областного наркологического диспансера.

– Константин Ефремович, по вашему мнению, какова сейчас ситуация с незаконным потреблением наркотических и психотропных веществ?

– Вопрос очень непростой. Проблема незаконного потребления в стране существует, и, на мой взгляд, стоит она достаточно остро. Усугубляется это тем, что растёт спектр препаратов. Появляются всё новые наркотики «клубного» характера, которые не всегда наносят большой вред быстро, как «тяжёлые» препараты, а проявляют себя со временем. Из-за этого опасность употребления нивелируется. Обычно не проявляется сразу тяжёлых последствий для зависимого. Но бывают случаи, когда и однократное употребление делает человека инвалидом.

В эту сферу всё больше вовлекается молодых людей, у которых нет жизненных якорей и ориентиров, да и в силу их молодости отношение к своему здоровью пренебрежительное. Главным направлением работы с молодёжью должна являться профилактика, и, по моему мнению, не только и не столько на государственном уровне, а прямо в их среде – в школе, вузе и, безусловно, в семье.

– Вы говорите о профилактике на близком обычным людям, бытовом, уровне – значит ли это, что государство должно изменить подход в этом вопросе?

– Эта проблема затрагивает многие сферы нашей жизни, только пропагандой или карательными мерами, я полагаю, решить её не удастся. Важно уделять большее внимание организации досуга подростков и молодёжи. Это могут быть и спортивные секции, и научные сообщества, и музыкальные кружки, и патриотические организации. Главное, чтобы это было бесплатно для родителей и молодёжи. И это должно быть не только в крупных городах, но в и небольших районных центрах. Вспомните, ведь какие-то тридцать лет назад повсюду были и клубы, и дома творчества. Важен комплексный подход государства, который позволит изменить отношение общества к этому.

Наследственные, культурные факторы, образование, социальные факторы – в какой среде люди живут – это во многом определяет употребление психоактивных веществ.

Неуверенность в завтрашнем дне, психическое состояние, когда человек всё время находится в состоянии тревоги и не знает, что будет с ним и его семьёй завтра. Трагические судьбы. Люди не справились с обстоятельствами, вовремя не получили помощи и не смогли адаптироваться к этой жизни, да ещё ко всему на их пути появились наркотики.

Мы здесь – наркологи и психологи – на своём месте занимаемся и лечением, и профилактикой, помогаем каждому пациенту. Поймите, излечившись, человек должен вернуться в иную среду, чтобы и его усилия, и работа врачей не были напрасными. Хочется надеяться, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.

– Как и чьими усилиями можно создать эту новую среду? И можно ли где-то получить консультацию или совет по профилактике?

– В создании такой среды должны участвовать и семья, и государство, и общество – каждый на своём уровне. Пока пациент проходит лечение, членам его семьи тоже нужно изменить своё поведение и отношение к больному. Ведь если в семье кто-то стал зависимым, возможно, остальные этому как-то способствовали вольно или невольно. Для этого и работают специалисты, помогающие справиться с последствиями. Каждый нуждающийся может получить весь объём необходимой наркологической помощи.

Если вы испытываете тревогу за своего близкого человека или хотите узнать, как себя вести по отношению к зависимому, то можно обратиться за бесплатной консультацией к врачу-наркологу или психологу в один из районных наркологических кабинетов.

Адреса, телефоны и время приёма можно узнать на сайте – лонд.рф. Горячая линия – 8 (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00).

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива