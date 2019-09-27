Дольщики «Щегловской усадьбы» получают долгожданные ключи

Покупатели квартир в двух введенных домах проблемного объекта «Щегловская усадьба» готовятся к заселению. На следующей неделе оставшиеся 35 собственников получат ключи от своих квартир.

После банкротства застройщика – строительной компании «Навис» – дома достроили и ввели в эксплуатацию благодаря поддержке региональных властей и конкурсного управляющего Даниила Федичева.

Кроме того, в «Щегловской усадьбе» продолжаются работы в домах, для завершения которых была привлечена компания-донор. В конце сентября Даниил Федичев направит в областной комитет гостройнадзора заявление о выдаче заключения о соответствии объекта проекту и техническим условиям и заявление о выдаче акта ввода домов А2 и А3 в эксплуатацию.