Токсовское шоссе станет в два раза шире

Участок Токсовского шоссе в Мурино, включая перекрестки c Вокзальной, Английской и Оборонной улицами, расширят до четырех полос, по две в каждом направлении. Это позволит увеличить среднюю скорость движения на загруженной магистрали, ежедневная интенсивность которой достигает 40 тысяч автомобилей.

На перекрестках установят «умные» светофоры, которые в зависимости от трафика будут перестраивать свою работу утром и вечером.

Кроме того, обустроят тротуары и ограждения. Чтобы не тормозить движение, автобусные остановки оборудуют заездными карманами.

Строительные работы начнутся в 2020 году.