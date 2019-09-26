17 сентября сначала на Ладожском кургане, а затем в Осиновецком филиале Центрального Военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога Жизни» – прошло мероприятие под названием «Реквием над Ладогой». Оно было посвящено курсантам, погибшим на барже № 752. Трагедия произошла ровно 78 лет назад – 17 сентября 1941 года. Это была самая большая по количеству жертв катастрофа на Ладожском озере.

«Титаник» под номером 752

События выглядели приблизительно так. Через четыре дня после открытия водной трассы в посёлок Осиновец прибыли курсанты лучших военно-морских учебных заведений Ленинграда. Молодые врачи – выпускники Военно-морской медицинской академии – отправлялись на фронт. Курсанты Военно-морского Инженерного училища имени Дзержинского, Инженерного училища имени А.А. Жданова и Гидрографического училища имени Орджоникидзе были направлены к новому месту дислокации, чтобы там доучиться и после этого тоже отправиться на фронт. Это была золотая молодёжь страны, потому что в те учебные заведения, где они учились, можно было попасть, только имея самый хороший аттестат. Они были молоды, у многих – семьи, дети.

Перевозками в Осиновце в то время руководил Н.Ю. Авраамов. Сначала планировалось выделить две баржи для такого количества людей, но выделили только одну – под номером 752. Баржа такого типа могла вместить до 700 человек, а на неё были погружены ещё и учащиеся ремесленных училищ (точное название училищ пока неизвестно), а также гражданские люди, нигде не зафиксированные в документах. Итого собралось более 1500 человек.

Баржу должен был тянуть буксир «Орёл». Капитан буксира И.Д. Ерофеев категорически отказывался выходить на озеро с таким перегрузом. Кроме того, он видел, что надвигается шторм и просил подождать некоторое время на берегу. Но он был человек военный, и в конце концов пришлось выполнять приказ. Охрану баржи должна была осуществлять канонерская лодка «Шексна», но ввиду того, что в Осиновце скопилось много эвакуируемых, на «Шексну» посадили людей и отправили её самостоятельно. Баржа 752 осталась без охраны и без помощи.

Когда отправлялись из Осиновца, на озере стоял штиль. Шторм поднялся в одну минуту. К 2–3 часам ночи он достиг 7 баллов. Переполненная баржа не выдержала огромных волн и треснула. К 7.30 шторм был уже 9 баллов, и баржа раскололась на части. Температура воды на Ладоге в сентябре – около 6 градусов по Цельсию. В такой воде выжить было очень мало шансов. С буксира «Орёл» отправили в эфир сигнал «SOS». Но первыми отреагировали немецкие лётчики. Бомбы полетели на тонущих людей. Вода закипела от взрывов. Чтобы легче маневрировать и подбирать людей из воды, команда буксира «Орёл» обрубила трос, и баржу стало уносить.

Мимо проходила канонерская лодка «Бурея». Однако она не смогла прийти на помощь барже 752, так как сама пережила трагедию. В этом шторме лодка потеряла свою баржу, где, по приблизительным данным, было 560 человек. К ним на помощь пытался прийти тральщик ТЩ-122. Тральщик вытащил из воды 150 человек с баржи «Бурея», но во время обстрела в него попала бомба, и судно затонуло, потеряв часть своих матросов. Остальных людей с тральщика спасала канонерская лодка «Нора». А баржу 752 спасать было некому. Шторм был действительно ужасный. Мимо баржи 752 прошла ещё одна канонерская лодка – «Селемджа». Её командир не принял на свою и без того загруженную лодку тонущих. Только под угрозой трибунала он развернулся, пошёл на помощь барже 752, но поднял из воды… всего 24 человека. Буксир «Орёл» своих не бросил. По одним сведениям, 200 человек, по другим – 126 человек было поднято из воды на его борт. Вот и все спасённые. Около 1200 человек ушло под воду. В начале войны страна лишилась будущих военных специалистов. Одним из немногих спасённых был Евгений Александрович Шитиков. Впоследствии он стал вице-адмиралом, крупным специалистом в области кораблестроения, испытателем ядерного оружия, лауреатом Государственной премии СССР, академиком Российской Академии естественных наук.

Из всех курсантов Гидрографического училища имени Орджоникидзе после трагедии на Ладожском озере насчитали только 36 живых. В результате училище было расформировано, а его курсанты переведены в Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Из 181 военврача Военно-морской медицинской академии в живых осталось 47. Из детей спасти не удалось никого. Из женщин – только семерых.

Мы должны признать, что водная и ледовая трасса на Дороге жизни – это явление уникальное. Ничего подобного до этого в мире не было. Советские люди верили в себя и делали ставку на то, что смогут преодолеть любые трудности. Но иногда они переоценивали свои возможности. В первые дни работы водной и ледовой трассы Дороги жизни были допущены ошибки. Потом эти ошибки исправлялись, например, после трагедии с баржей 752 вышел приказ о том, что людей запрещается перевозить по Ладоге на баржах. Но погибших было уже не вернуть.

«Скажи им, что я их очень люблю»

Мероприятие «Реквием над Ладогой» не состоялось бы, если бы не титанический труд одного человека. Это – жительница Санкт-Петербурга Неонилла Анатольевна Самухина. Она – выпускница философского факультета Ленинградского государственного университета и свой научный потенциал сумела воплотить в исследовании истории баржи № 752. Начала заниматься этой историей в 2017 году, работая каждый понедельник в Гатчинском военно-морском архиве. Таким образом, за два года ей удалось прочитать 800 с лишним личных дел, восстановить 720 фотографий пассажиров. Работа ещё продолжается. И к 2021 году, когда будет отмечаться 80 лет со дня гибели баржи № 752, запланировано выпустить Книгу Памяти. Более того, удалось найти родственников 70 участников трагедии. Эти родственники проживают в разных городах. Но они объединились вокруг Н.А. Самухиной. У них появилась своя традиция – на 9 Мая идти отдельной колонной в Бессмертном полку под баннером «Баржа 752».

Мероприятие в Осиновецком музее тоже стало их традицией. На этот раз сюда приехала делегация из Новой Ладоги, состоящая из 20 человек. В делегацию входили учащиеся 7-в класса Новоладожской школы, представители ветеранских организаций. Возглавляла делегацию старший научный сотрудник Новоладожского историко-краеведческого музея Наталья Фёдоровна Морозова. В мероприятии также приняли участие ученики Рахьинской СОШ. Кроме того, строем вышли курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова – потомки тех курсантов, которые погибли 78 лет назад. Рядом стояли родственники пассажиров – погибших и оставшихся в живых.

Имена погибших увековечены на мемориале «Ладожский курган». После митинга на мемориале была объявлена минута молчания. Потом участники церемонии спустились к берегу, зажгли свечи и зачитали над водами Ладоги имена пассажиров баржи № 752. На воду были спущены венки и гирлянды. После этого прошёл круглый стол в здании Музея «Дорога Жизни», который гостеприимно распахнул двери для участников церемонии.

– Мой отец был одним из немногих, оставшихся в живых, – рассказала Ирина Ерохина из Нижнего Тагила. – Его звали Владимир Ильич Папулов. У него был лучший друг Александр Петрович Орлов. Оба были отличниками в школе, и вместе поехали из Нижнего Тагила в Ленинград, где поступили в Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. На барже № 752 они были вместе. Когда баржа раскололась, вдвоём схватили бревно, держась с разных сторон, чтобы бревно уравновешивалось. Но с папиной стороны в бревне была трещина, и он сумел привязать себя ремнём. Александр держался только голыми руками. Руки быстро закоченели, и Александр сказал моему отцу, что он, наверное, не сможет больше держаться, и попросил, чтобы мой отец, если останется жив, сходил к его родителям: «Скажи им, что я их очень люблю», – сказал Саша и пошёл на дно. Ему в это время было 19 лет. Когда он отпустил бревно, для папы началось самое тяжёлое. Бревно стало перевешиваться в его сторону. Он некоторое время боролся, а потом потерял сознание. Кто его спас, он не знает, потому что ничего не помнит.

Интересную личную историю рассказала ведущая круглого стола Неонилла Самухина:

– Моя бабушка – Антонина Васильевна Белянко-Ткаченко – была выпускницей Военно-медицинской академии. Её послали на Черноморский флот, чтобы она там, как врач, спасала людей. Но ей выполнить свою миссию не удалось. Она была на барже вместе со своим супругом – Алексеем Афанасьевичем Ткаченко. Он пытался её удержать, но не смог. Антонину Васильевну унесла волна. Её муж погиб через год в Севастополе. Двое детей осталось сиротами.

И один за другим, вставая с мест, родственники рассказывали о своих отцах, дедах, тётушках. О том, какими они были красивыми и хорошими, как трудно было найти сведения об их гибели. Неонилла Анатольевна рассказала об открытиях, которые она сделала в архиве за последний год. Их много, но самый важный случай в этом ряду, пожалуй, тот, когда удалось защитить одного невинно очернённого человека.

В отчёте полкового комиссара Макшанчикова написано: «Надлежит отметить, что случаев паники, переходящей в животный страх, почти не наблюдалось. Можно отметить только случай, когда выпускник ВММА (Военно-Морской медицинской академии) Виноградов стремился сбить ногой своего товарища – женщину, тоже окончившую Академию, которая цеплялась за плот, на котором плавал Виноградов. И этот Виноградов, и женщина – оба погибли». Но, тщательно анализируя архивные документы, Н.А. Самухина обнаружила, что выпускника Военно-Медицинской академии А.В. Виноградова на барже не было. Этот человек воевал, остался жив после войны, женился, у него родились двое сыновей. А в это время про него из одного письменного источника в другой переходила информация, что он ногой отталкивал несчастную женщину.

После долгих поисков Н.А. Самухиной удалось обнаружить дневник другого участника трагедии – Аркадия Шварёва, который написал: «Звуки продолжались, на ней (на барже – Л.О.) разыгралось несколько жутких сцен. Например, Вознесенский сталкивал ногами карабкающуюся женщину, но таких мерзавцев было, слава богу, мало». В списках погибших Н.А. Самухина действительно обнаружила Вознесенского, его имя и место рождения. Видимо, комиссар Макшанчиков сам лично этот эпизод не видел. Но ему кто-то рассказал, кто в состоянии стресса перепутал фамилии. Теперь Неонилла Анатольевна ищет родственников врача Александра Васильевича Виноградова, чтобы сказать им, что их предок обвинён напрасно.

Много ещё интересных историй прозвучало на встрече. Чтобы ознакомиться с ними, можно выйти в соцсети «ВКонтакте» на страничку «Баржа 752». Кроме того, в прошлом году режиссёр Алексей Козлов выпустил мелодраму «Спасти Ленинград», в которой прозвучала тема ладожской трагедии. Это была первая попытка заговорить со всем миром о полутора тысячах погибших. Кстати, в процессе работы над фильмом режиссёр подружился с нашим Музеем «Дорога Жизни». Он подарил Осиновецкому музею точную копию баржи № 752 в уменьшенном размере, которая снималась в фильме «Спасти Ленинград». Теперь эта копия стоит под стеклом в конференц-зале музея. А рядом – стенды, на которых восстановлены фотографии 256 пассажиров. В ближайшее время эти стенды будут дополнены, а под фотографиями появятся подписи.

Людмила ОДНОБОКОВА

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