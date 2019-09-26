Особый и прекрасный мир театра

Так называется выставка, подготовленная сотрудниками архивного отдела администрации Всеволожского района в честь Года театра.

Основу экспозиции составили материалы из личного архива почетного гражданина Всеволожского района Г.Н. Кондратьева. На открытии выставки 24 сентября присутствовали люди, хорошо знавшие Геннадия Никитича: режиссеры Всеволожского народного театра Ирина Троицкая и Александр Маркин, начальник районного отдела культуры, ведущая актриса театра Наталья Краскова, а также журналисты.

Фонд старейшего актёра народного театра Г.Н. Кондратьева находится в архиве с 2018 года, его передала на постоянное хранение внучатая племянница Геннадия Никитича – Анна Русская. 70 единиц хранения – это фотографии, вырезки из газет, посвящённые отдельным актёрам и постановкам, а также программки спектаклей и рукописные сборники стихов.

Когда Анна Аркадьевна сообщила своему тяжело больному дяде, что хочет создать фонд в районном архивном отделе, Геннадий Никитич очень обрадовался. Значит, его кропотливая работа над сбором материалов не была напрасной, и эти документальные свидетельства могут пригодиться родному городу.

Г.Н. Кондратьев покинул этот мир пять лет назад, оставив о себе благодарную память товарищей по сцене. Г.Н. Кондратьев перестал играть в театре только в преклонном возрасте, но продолжал постоянно ходить на спектакли и даже ездил вместе с труппой на областные фестивали, проходившие в разных районах Ленинградской области, в том числе отдалённых. Актёры считали ветерана сцены своим талисманом, и если он не ехал с ними, то обязательно брали с собой его портрет. Присутствие Геннадия Никитича гарантировало непременный успех на театральном фестивале.

В ближайшее время материалы личного фонда Г.Н. Кондратьева будут опубликованы на официальном сайте районной администрации.

Соб. инф.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ