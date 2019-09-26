В Музее академика Павлова откроется выставка «Новая антропология»

Завтра, 27 сентября, в 14.00 в Музее академика И.П. Павлова в Колтушах (Институт физиологии РАН им. И.П. Павлова) состоится открытие выставки «Новая антропология», приуроченной к празднованию 170-летия со дня рождения выдающегося ученого.

Это уникальный проект, который стартовал осенью прошлого года – смелый эксперимент по совместной работе ученых и художников над созданием объектов технологического искусства. Результатом проекта «Новая антропология» стала постоянная экспозиция с элементами искусства и науки в музее И.П. Павлова в Колтушах.

Открытие экспозиции будет сопровождаться специальной программой, основные мероприятия которой пройдут завтра, а затем продолжатся в выходные 28–29 сентября. Гостей павловских Колтушей ожидают открытые дискуссии с участниками проекта, журналистами, философами и просветителями в рамках общей темы «Наука и искусство: размышления о новой антропологии». В субботу пройдут мастер-классы для детей и их родителей по альтернативной коммуникации, а также живые выступления художников и презентация книги Дмитрия Козлова «Биостанция в Колтушах. Архитектор Иннокентий Безпалов». Через неделю снова пройдут лекции и кинопоказы, продолжит свою работу детская программа, разработанная учеными института.

Ознакомиться с программными мероприятиями и записаться на экскурсии можно на сайте музея и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Легкоатлетический пробег памяти И.П. Павлова пройдет 29 сентября в 12.00 Награждение состоится в 14.00 у главного корпуса института.

Светлана ЗАВАДСКАЯ