Охтинский полумарафон пробежали почти 400 человек

В этом году легкоатлетический Охтинский полумарафон отмечал своеобразный юбилей. Он состоялся в пятый раз. Символично, что юбилей совпал с Годом здорового образа жизни в Ленинградской области. В связи с этим соревнование прошло с особым размахом.

Первоначально Охтинский полумарафон проходил в Токсовском лесопарке, поэтому было решено, что его символом станет зубр. На этот раз для старта выбрали новое место – «Охта-парк» на улице Людмилы Кедриной. Все началось с массовой разминки под веселую музыку. Всего 22 сентября на старт вышло почти 400 человек. Соревнование проходило на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. Кроме того, были организованы соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 5 и 11 километров. Для малышей от 2 до 6 лет провели состязания на беговелах.

– В этом году нам впервые удалось включить легкоатлетический Охтинский полумарафон в Календарь спортивных и физкультурных мероприятий Ленинградской области. И на этот раз большинство бегущих было из 47-го региона, – отметил главный судья соревнования Александр Шеин.

Победителем V Охтинского полумарафона на дистанции 11 км стал житель поселка Токсово Вячеслав Зуев. Он преодолел расстояние за 40 минут и 34 секунды. На дистанции 1,5 км победителем стал сын Вячеслава Зуева – Артем 2009 года рождения. Так же как его папа, Артем Зуев начал заниматься спортом с ранних лет, и сейчас он является учеником Токсовского отделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Серебряную медаль на дистанции 21,1 км (дистанция полумарафона) завоевал Сергей Лукин из Токсово. Он преодолел это расстояние за 1 час 17 минут и 36,8 секунды, сохраняя темп: 1 километр за 3 минуты 40 секунд.

Очень хорошо себя показали учащиеся Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. На дистанции 1,5 км первое место занял Артем Зуев. На второе место вышел Илья Штыков из Токсово, на третьем месте – Анна Лисицина из Токсово (она же заняла первое место в своей возрастной группе среди девочек). На четвертом месте – Анна Василькова, которая тоже заняла первое место в своей возрастной группе.

На дистанции 5 км четвертое место занял Николай Васильков 2004 года рождения. Он из поселка Токсово, занимается во Всеволожской СШОР. В этом же забеге на девятом месте оказался его брат – Петр Васильков 2006 года рождения.

Среди любителей скандинавской ходьбы все первые места завоевали представители Всеволожского района. На дистанции 11 км победитель – Екатерина Шмелькова, на втором месте – Геннадий Мельников, на третьем – Ольга Миклина. Все они – из клуба скандинавской ходьбы «Куда идем» (город Всеволожск). На дистанции 5 км первое место заняла Ирина Мельникова, второе – Наталья Мельникова. А на третьем месте – Мария Воробьева, представляющая «Охта-парк».

Людмила ОДНОБОКОВА