На КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе на три дня перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД от Беляевского моста через реку Большая Охта до транспортной развязки КАД на пересечении с Рябовским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Ограничение связано с работами по устранению колейности покрытия проезжей части.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 27 по 30 сентября будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.