Дом купца Хомякова могут отдать в частные руки

Совет депутатов Всеволожска проголосовал за возможность приватизации для дальнейшего восстановления памятника регионального значения «Дом купца Хомякова», который сегодня находится в полуразрушенном состоянии.

Планируется, что здание вместе с участком в центре Всеволожска будет выставлено на торги. При этом за девять соток земли будущему инвестору предстоит отдать 3,7 млн рублей, а за здание, сохранившееся лишь на 60%, – 1 рубль. Впрочем, дальнейшие расходы будущего собственника окажутся на порядок больше – по примерным оценкам, реставрация памятника обойдется в 65–70 млн рублей.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский считает, что будущего собственника нельзя называть инвестором. Более точное определение – меценат.

– Это не просто объект. Это объект культурного наследия, что означает, что основные требования технического задания на его реставрацию будет формировать областной комитет по культуре. При этом меценату нужно будет заплатить за проект, подвести и подключить инженерные сети, потратить огромные средства для того, чтобы воссоздать здание в его первоначальном виде. К примеру, мне сказали, что гранит для ступеней везти придется с Урала. Так что ждем мецената. По закону срок реставрации не должен превышать семи лет, но может быть и короче, – пояснил глава районной администрации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что будущее Дома купца Хомякова сегодня является предметом оживленных дискуссий всеволожской общественности. На встрече районных и городских властей с горожанами, которая состоялась в апреле, выдвигались самые разные предложения – от создания в доме городского историко-краеведческого музея до решительного сноса здания и строительства на его месте сквера с фонтаном. Большинство, впрочем, высказались за сохранение памятника. Но решение относительно того, что будет в нем располагаться после реставрации, пока не принято.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»