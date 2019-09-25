Две кадетские смены собрали на Ладоге почти 300 участников

Центр «Молодежный» на берегу Ладожского озера традиционно стал местом проведения двух профильных смен для кадетов Всеволожского района. Учащиеся специализированных классов, от пятиклассников до девятиклассников, демонстрировали воинскую выправку и доблесть.

С 16 по 22 сентября почти 300 детей на территории центра приняли участие в учебно-тренировочных занятиях по строевой подготовке и обращению с оружием, спортивных состязаниях и даже блистали на кадетском балу.

Гостями кадетов стали представители Российского военно-исторического общества: они привезли с собой редкие исторические экспонаты и устроили для ребят интерактивную выставку. В первой смене, прошедшей с 16 по 18 сентября, кадеты больше времени уделили занятиям по строевой подготовке, и в частности подготовке своих знаменосцев. Кроме обучения разборке и сборке автомата, школьникам предоставлялась возможность проверить свои навыки в стрельбе из пневматического оружия. По результатам смены лучше всех освоили программу обучения знаменосцев: среди 7–9 классов – 9 кадетский класс Свердловского центра образования и среди 6 классов – 6 кадетский класс Дубровской школы

Вторая смена была более ориентирована на новое поколение кадетов: вновь сформированные пятые классы. С 19 по 22 сентября пятиклассники и шестиклассники, помимо основной программы, прошли тестирование по нормативам ГТО, изучили азы оказания первой доврачебной помощи, а также сделали начальные шаги в бальных танцах.

Итогом этой смены для маленьких кадетов стали кадетские гонки – спортивные состязания, включившие в себя, кроме прочего, задания по знанию предметов личного вооружения советских солдат во время Великой Отечественной войны, по основам оказания первой помощи, по работе с современным стрелковым оружием и физической подготовке.

Лучшие результаты среди шестых классов показали кадеты Гарболовской школы, а среди пятых – учащиеся Свердловского центра образования.

Окончание второй смены увенчал кадетский бал. Юноши и девушки представили семь прекрасных танцев, которым за смену их обучила педагог-хореограф Дворца творчества Нина Верьялова. Жюри, состоящее из трех педагогов, определило самую лучшую танцевальную пару. Этим пятиклассникам из Янинского центра образования было присвоено звание: король бала – Иван Телего, а королева – Надежда Литвин.

А 22 сентября в Музее «Дорога жизни» классам-новичкам торжественно вручили знамена кадетских классов.

Егор МОСКАЛЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА