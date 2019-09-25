В Янино закрыли нелегальную свалку

Нелегальный полигон в окрестностях деревень Янино и Суоранда выявили инспекторы Госэконадзора совместно с правоохранительными органами.

Местные жители пожаловались на устойчивый неприятный запах и регулярный проезд мусоровозов по близлежащей территории. В ходе рейдовой проверки было установлено, что прием и размещение строительных и твердых коммунальных отходов производился в 500 метрах от жилых домов деревни Янино. По предварительным оценкам, общий объем мусора составляет порядка 1500 кубических метров.

Четыре мусоровоза, находившиеся в этот момент на полигоне, были изъяты и отправлены на спецстоянку. Лица, осуществлявшие транспортировку и размещение отходов, привлечены к административной ответственности. Госэконадзор устанавливает собственника земельного участка.