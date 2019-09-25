В Лесновском центре образования открылась «Точка роста»

Вчера, 24 сентября, в Лесновском центре образования открылся центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Такие центры созданы по всей стране в рамках национального проекта «Образование» на базе общеобразовательных сельских школ. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Для работы центра закуплено современное оборудование, в том числе для занятий 3D-моделированием, технологией, ОБЖ, шахматами и информатикой. Педагоги, которые работают в «Точке роста», прошли обучение на платформе «Фонд новых форм развития образования», а также приняли участие в образовательной сессии на базе детского технопарка «Кванториум» в Великом Новгороде.

Для учащихся и гостей мероприятия педагоги школы провели презентацию образовательных программ центра: «Технология» и «Основы медицины», мастер-классы программ: «Спидкубинг» и «Мультстудия».

Соб. инф.

Фото Сергея КОМАРОВА