Ледовые арены обновили к новому сезону

«Ладога-арена» в Колтушах и ледовая арена «Форвард» в Лодейном Поле получили новое оборудование для игры в хоккей.

Для спортивных центров закуплены хоккейные ворота, универсальное информационное табло, машины для заливки и уборки льда, станки для заточки коньков и машины для подрезки льда у бортов.

Кроме того, в октябре 2019 года спортивная школа в Лодейном Поле получит тренажер, который позволит спортсменам отрабатывать технику скольжения, координацию, стартовую скорость и мастерство бросков.

Комплексная поставка нового оборудования проведена в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На покупку данного оборудования из федерального и областного бюджетов потрачено более 37,3 млн рублей.