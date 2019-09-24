Книга о брате-герое

77 лет и три месяца назад, в июле 1942 года, на Мустоловских высотах под Ленинградом подбитый финской зенитной батареей горящий самолёт СБ-2 накрыл передовые позиции врага. Огненный таран совершил героический экипаж в составе Алешина, Гончарука и Боброва.

В 2004 году место падения самолета нашли поисковики отряда «Группа Безымянная». Два года велись его раскопки, еще дольше шел поиск архивных документов, которые позволили установить имена погибших летчиков и обстоятельства их гибели.

А в прошлом году 4 ноября было проведено торжественное захоронение останков героев у памятника близ платформы Лемболово.

О долгом и непростом пути восстановления исторической справедливости рассказал 22 сентября в «Книжной лавке писателей» в Санкт-Петербурге известный поэт и публицист Александр Бобров – младший брат погибшего Николая Боброва, удостоенного звания Героя Советского Союза.

Александр представил книгу «Сосна у селенья Бобровка», изданную к 75-летию освобождения Карельского перешейка при финансовой поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО