Западное Мурино пробивается к КАДу

Подключение улично-дорожной сети Западного Мурино к кольцевой автодороге планируется завершить до конца этого года. Строители не отстают от графика – уже почти закончено переустройство инженерных сетей.

Кроме того, у КАДа установлены сваи, которые станут основанием будущих съездов на Охтинскую аллею и Верхнюю улицу.

Как сообщил глава дорожного комитета 47-го региона Денис Седов, планируется, что темпы возведения объекта будут постепенно увеличиваться

Напомним, в соответствии с госконтрактом строительство развязки должно быть завершено к началу осени 2020 года.